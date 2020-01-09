​Начальник экспедиции: В оползневой зоне наблюдается активность

"Утром 9 января 2020 года оползневые процессы в Бадамдаре вновь активизировались. Оползневая масса шириной приблизительно 100 метров сдвинулась в направлении магистральной автодороги между Бадамдаром и 20-м участком".

Об этом Report сообщил начальник экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Азиз Гаралов.

Он сказал, что в настоящее время в оползневой зоне наблюдается активность: "Мы проводим на территории мониторинги. Процесс оползня сейчас продолжается. Решение о наличии или отсутствии опасности примут соответствующие структуры после осмотра".

По его словам, упавшая на проезжую часть дороги масса должна быть полностью убрана: "Что-то можно будет говорить после полного прекращения процесса. Нынешний процесс оползня идет поверх массы, сдвинувшейся с места в 2018 году".

Напомним, что на Бадамдарском шоссе в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку вновь произошел оползень.