Начались работы по созданию топографической карты Шуши

В настоящее время группа специалистов работает над изучением географических и геометрических элементов Шуши

В связи с проведением строительно-созидательных работ и исполнением новых инфраструктурных проектов в Карабахском регионе, начаты работы по картографированию топографического состояния этих территорий.

Как сообщил Report руководитель Управления геодезии и картографии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Назим Исмайлов, работы в первую очередь начались в городе Шуше, затем процесс охватит все территории региона.

Он отметил, что в настоящее время группа специалистов работает над изучением географических и геометрических элементов города Шуши и подготовкой детальной топографической карты.

По его словам, для реализации инфраструктурных проектов по всем сферам экономики в Карабахском регионе и прилегающих районах в первую очередь важно создание топографических карт местности, поскольку эти карты послужат прочной основой для выполнения предстоящих восстановительных работ.