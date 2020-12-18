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Начались работы по созданию топографической карты Шуши

Начались работы по созданию топографической карты Шуши В настоящее время группа специалистов работает над изучением географических и геометрических элементов Шуши
Экология
18 декабря 2020 г. 14:43
Начались работы по созданию топографической карты Шуши
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В связи с проведением строительно-созидательных работ и исполнением новых инфраструктурных проектов в Карабахском регионе, начаты работы по картографированию топографического состояния этих территорий.

Как сообщил Report руководитель Управления геодезии и картографии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Назим Исмайлов, работы в первую очередь начались в городе Шуше, затем процесс охватит все территории региона.

Он отметил, что в настоящее время группа специалистов работает над изучением географических и геометрических элементов города Шуши и подготовкой детальной топографической карты.

По его словам, для реализации инфраструктурных проектов по всем сферам экономики в Карабахском регионе и прилегающих районах в первую очередь важно создание топографических карт местности, поскольку эти карты послужат прочной основой для выполнения предстоящих восстановительных работ.

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Версия на азербайджанском языке Şuşanın topoqrafik xəritəsinin hazırlanma işlərinə başlanılıb

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