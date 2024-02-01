Начались отчисления в Фонд утилизации транспортных средств

С сегодняшнего дня в Азербайджане начались отчисления в Фонд утилизации транспортных средств.

С сегодняшнего дня в Азербайджане начались отчисления в Фонд утилизации транспортных средств.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ОАО "Təmiz Şəhər" ("Чистый город") Этибар Аббасов на круглом столе по вопросам утилизации непригодных автомобилей в Минэнерго.

По его словам, со вчерашнего дня ведутся переговоры с Государственным таможенным комитетом и Министерством внутренних дел, чтобы обеспечить платежи в кратчайшие сроки: "По имеющейся у меня информации, в обоих учреждениях работа уже завершена и проблем с переводами нет".

Аббасов подчеркнул, что при реализации программы за основу взят принцип добровольности, каждый сможет присоединиться к ней, сдав непригодное транспортное средство.

Он также отметил, что данный фонд включен в структуру бюджета, однако остаток средств на счете фонда на конец года будет перенесен на следующий год и использован исключительно для этой программы.

Председатель правления также отметил, что ОАО "Təmiz Şəhər" уже начало работу по автоматизации процесса, граждане смогут подавать заявку через программное обеспечение и в то же время наблюдать за процессом исполнения. Государственные органы также смогут контролировать процессы посредством программного обеспечения, заключил Аббасов.