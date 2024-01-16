В Стамбуле проходит 60-я сессия межправительственной группы экспертов по изменению климата

В Стамбуле стартовала 60-я сессия Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).

В Стамбуле стартовала 60-я сессия Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).

Как сообщает Report, Азербайджан на мероприятии представляет делегация, состоящая из должностных лиц министерств иностранных дел и экологии и природных ресурсов.

На открытии мероприятия председатель МГЭИК Джим Скеа, генеральный секретарь UNEP Ингер Андерсен, генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) проф. Селеста Сауло, исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) Саймон Стил и заместитель министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Фатма Варанк рассказали о движущей роли науки и МГЭИК в борьбе с изменением климата.

В первый день сессии, посвященной началу 7-го оценочного периода (7QD), определен круг вопросов, подлежащих обсуждению, рассмотрена финансовая отчетность организации за предыдущие годы и бюджетные прогнозы на будущее.