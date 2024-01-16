О нас

В Стамбуле проходит 60-я сессия межправительственной группы экспертов по изменению климата

В Стамбуле проходит 60-я сессия межправительственной группы экспертов по изменению климата В Стамбуле стартовала 60-я сессия Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).
Экология
16 января 2024 г. 17:24
В Стамбуле проходит 60-я сессия межправительственной группы экспертов по изменению климата

В Стамбуле стартовала 60-я сессия Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).

Как сообщает Report, Азербайджан на мероприятии представляет делегация, состоящая из должностных лиц министерств иностранных дел и экологии и природных ресурсов.

На открытии мероприятия председатель МГЭИК Джим Скеа, генеральный секретарь UNEP Ингер Андерсен, генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) проф. Селеста Сауло, исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) Саймон Стил и заместитель министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Фатма Варанк рассказали о движущей роли науки и МГЭИК в борьбе с изменением климата.

В первый день сессии, посвященной началу 7-го оценочного периода (7QD), определен круг вопросов, подлежащих обсуждению, рассмотрена финансовая отчетность организации за предыдущие годы и бюджетные прогнозы на будущее.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İqlim Dəyişmələri üzrə Hökumətlərarası Ekspert Qrupunun 60-cı sessiyası başlayıb

Самое читаемое

Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
12 января 2024 г. 13:08
Дорожная полиция предупредила водителей
Дорожная полиция предупредила водителей
11 января 2024 г. 12:36
Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах
Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах
15 января 2024 г. 11:19
Число погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
ФотоЧисло погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
15 января 2024 г. 21:54
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег
14 января 2024 г. 13:14
В азербайджанской армии продолжаются командные сборы
ФотоВ азербайджанской армии продолжаются командные сборы
12 января 2024 г. 10:05
Названа дата вступительного экзамена в магистратуру
Названа дата вступительного экзамена в магистратуру
12 января 2024 г. 11:37
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за декабрь
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за декабрь
10 января 2024 г. 12:26
Деятельность бакинского цирка приостановлена
Деятельность бакинского цирка приостановлена
10 января 2024 г. 15:37
Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
11 января 2024 г. 06:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi