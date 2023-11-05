Наблюдаемая в столице пыльная погода продержится в течение дня

В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная и туманная погода.
Об этом сказал
По его словам, туман является характерным для осени атмосферным явлением.
"Пыль, наблюдаемая в воздухе, носит трансграничный характер по синоптическому состоянию. Согласно анализу данных, полученных со станций для оценки показателей качества воздуха, уровень дисперсных частичек пыли превысил норму в 1,4 раза", - уточнил Н.Махмудов.
Он добавил, что пыльная и туманная погода продержится в течение дня 5 ноября.