О нас

Наблюдаемая в столице пыльная погода продержится в течение дня

Наблюдаемая в столице пыльная погода продержится в течение дня В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная и туманная погода.
Экология
5 ноября 2023 г. 13:01
Наблюдаемая в столице пыльная погода продержится в течение дня

В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная и туманная погода.

Об этом сказал Report начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

По его словам, туман является характерным для осени атмосферным явлением.

"Пыль, наблюдаемая в воздухе, носит трансграничный характер по синоптическому состоянию. Согласно анализу данных, полученных со станций для оценки показателей качества воздуха, уровень дисперсных частичек пыли превысил норму в 1,4 раза", - уточнил Н.Махмудов.

Он добавил, что пыльная и туманная погода продержится в течение дня 5 ноября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dumanlı və tozlu hava şəraiti gün ərzində davam edəcək

Самое важное

Главы МИД Азербайджана и Германии провели совместную пресс-конференцию
ВидеоГлавы МИД Азербайджана и Германии провели совместную пресс-конференцию
4 ноября 2023 г. 20:20
В Баку по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт и фейерверк
ФотоВ Баку по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт и фейерверк
4 ноября 2023 г. 11:20
Посол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
ФотоПосол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
3 ноября 2023 г. 17:37
В Астане состоялся 10-й юбилейный саммит ОТГ
ФотоВ Астане состоялся 10-й юбилейный саммит ОТГ
3 ноября 2023 г. 11:30
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад
3 ноября 2023 г. 10:46
Президент: Укрепление отношений с тюркскими государствами - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана
Президент: Укрепление отношений с тюркскими государствами - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана
3 ноября 2023 г. 10:45
Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит ОТГ
Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит ОТГ
3 ноября 2023 г. 08:05
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
2 ноября 2023 г. 14:59
Президент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
2 ноября 2023 г. 14:20
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
2 ноября 2023 г. 14:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi