Наблюдаемая в столице пыльная погода продержится в течение дня

В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная и туманная погода.

В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная и туманная погода.

Об этом сказал Report начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

По его словам, туман является характерным для осени атмосферным явлением.

"Пыль, наблюдаемая в воздухе, носит трансграничный характер по синоптическому состоянию. Согласно анализу данных, полученных со станций для оценки показателей качества воздуха, уровень дисперсных частичек пыли превысил норму в 1,4 раза", - уточнил Н.Махмудов.

Он добавил, что пыльная и туманная погода продержится в течение дня 5 ноября.