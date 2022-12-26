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На землях лесного фонда за неделю посажено более 45 тыс. деревьев

На землях лесного фонда за неделю посажено более 45 тыс. деревьев В ходе лесовосстановительных мероприятий на землях лесного фонда в течение недели было посажено более 45 000 различных видов деревьев, посеяно более 600 килограммов семян.
Экология
26 декабря 2022 г. 19:50
На землях лесного фонда за неделю посажено более 45 тыс. деревьев

В ходе лесовосстановительных мероприятий на землях лесного фонда в течение недели было посажено более 45 000 различных видов деревьев, посеяно более 600 килограммов семян.

Об этом сообщил Report официальный представитель Службы развития лесов Джаббар Гарибов.

"Сотрудниками региональных лесохозяйственных центров продолжаются лесовосстановительные мероприятия на землях лесного фонда во всех регионах страны, высаживаются различные виды деревьев, которые выращиваются в лесохозяйственных центрах в соответствии с климатическими условиями каждого региона", - отметил сотрудник службы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMeşə fondu torpaqlarında ötən həftə 45 mindən artıq ağac əkilib

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