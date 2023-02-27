На землях лесного фонда посажено более 25 тыс. деревьев

В течение недели на землях лесного фона посажено более 25 тыс. деревьев.

В течение недели на землях лесного фона посажено более 25 тыс. деревьев.

Об этом Report заявил сотрудник Службы развития лесного хозяйства Джаббар Гарибов.

По его словам, очередные лесовосстановительные мероприятия были проведены на землях лесного фонда Загатальского, Шекинского, Бардинского и Шабранского районов. На землях лесного фонда было посажено 11 500 саженцев различных видов деревьев, посеяно 270 килограммов семян.

Дж.Гарибов сообщил, что за последнюю неделю при участии работников региональных центров лесного хозяйства на открытых участках земель лесного фонда было посажено более 25 тыс. саженцев различных видов деревьев, посеяно 580 килограммов семян.