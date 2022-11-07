На землях лесного фонда посажено более 200 тыс. деревьев

С начала посевного сезона и до сегодняшнего дня на землях лесного фонда посажено более 200 тыс. деревьев.

С начала посевного сезона и до сегодняшнего дня на землях лесного фонда посажено более 200 тыс. деревьев.

Как сообщила Report пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, за последнюю неделю на землях лесного фонда на территории страны посажено 116 500 саженцев деревьев, засеяно более 5000 килограмм семян: "На посевных территориях используются саженцы, выращенные в рассадниках региональных центров лесного хозяйства".

По словам пресс-секретаря, с начала осеннего посевного сезона и до сегодняшнего дня на землях лесного фонда посажено более 200 тыс. деревьев.

Отметим, что в рамках осеннего сезона в стране продолжаются мероприятия по восстановлению лесов на землях лесного фонда.