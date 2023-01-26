На землях лесного фонда посажено более 100 тысяч деревьев

С начала 2023 года на землях лесного фонда было высажено более 100 тысяч деревьев.

С начала 2023 года на землях лесного фонда было высажено более 100 тысяч деревьев.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Было отмечено, что очередные лесовосстановительные мероприятия были проведены сегодня на землях лесного фонда Сабирабадского, Шекинского, Габалинского, Товузского, Шамахинского, Агджабединского районов.

Представитель службы развития лесов Джаббар Гарибов сообщил, что в течение дня с участием чиновников Министерства экологии и природных ресурсов и сотрудников региональных лесохозяйственных центров на землях лесного фонда указанных районов было высажено 6 660 саженцев различных видов деревьев:

"За прошедший период этого года на открытых и малонаселенных участках земель лесного фонда Шекинского, Габалинского, Губинского, Товузского, Бардинского, Шамахинского, Шабранского, Агджабединского, Сабирабадского, Масаллинского и Лянкяранского районов посеяно более 100 тысяч саженцев деревьев, более 5 тонн семян".