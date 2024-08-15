О нас

На Земле закончился 13-месячный период температурных рекордов, наступают холода

На Земле закончился 13-месячный период температурных рекордов, наступают холода Ученые европейской Службы климатических наблюдений Copernicus (C3S) объявили о завершении 13-месячного периода рекордно высоких температур.
Экология
15 августа 2024 г. 23:50
На Земле закончился 13-месячный период температурных рекордов, наступают холода

Ученые европейской Службы климатических наблюдений Copernicus (C3S) объявили о завершении 13-месячного периода рекордно высоких температур.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте организации.

За прошедший период каждый следующий месяц превосходил предыдущий тепловой максимум. Наблюдения показали, что июль 2024 года оказался немного прохладнее июля 2023 года. Специалисты отметили, что средняя температура воздуха за минувший июль во всем мире составила 16,91°C, что на 0,04°C меньше результата годом ранее.

Исследователи полагают, что затяжная полоса глобальных температурных максимумов была обусловлена сочетанием некоторых факторов. Значимую роль в этом сыграли антропогенные выбросы углерода и других парниковых газов, включая метан.

Однако потепление также было вызвано действием климатического феномена Эль-Ниньо, связанного с повышением температур в Тихом океане, а также воздействием Солнца, которое сейчас приближается к пику 11-летнего солнечной активности.

Ученые добавили, что, по мере смены Эль-Ниньо более прохладным процессом Ла-Нинья, глобальная температура продолжит снижаться, но вряд ли достигнет уровней до 2023/24 годов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dünyada aylıq temperatur rekordları dövrü sona çatır, havalar soyuyacaq

Экслюзивные новости

В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi