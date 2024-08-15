На Земле закончился 13-месячный период температурных рекордов, наступают холода

Ученые европейской Службы климатических наблюдений Copernicus (C3S) объявили о завершении 13-месячного периода рекордно высоких температур.

Ученые европейской Службы климатических наблюдений Copernicus (C3S) объявили о завершении 13-месячного периода рекордно высоких температур.

Как передает Report , об этом сообщается на официальном сайте организации.

За прошедший период каждый следующий месяц превосходил предыдущий тепловой максимум. Наблюдения показали, что июль 2024 года оказался немного прохладнее июля 2023 года. Специалисты отметили, что средняя температура воздуха за минувший июль во всем мире составила 16,91°C, что на 0,04°C меньше результата годом ранее.

Исследователи полагают, что затяжная полоса глобальных температурных максимумов была обусловлена сочетанием некоторых факторов. Значимую роль в этом сыграли антропогенные выбросы углерода и других парниковых газов, включая метан.

Однако потепление также было вызвано действием климатического феномена Эль-Ниньо, связанного с повышением температур в Тихом океане, а также воздействием Солнца, которое сейчас приближается к пику 11-летнего солнечной активности.

Ученые добавили, что, по мере смены Эль-Ниньо более прохладным процессом Ла-Нинья, глобальная температура продолжит снижаться, но вряд ли достигнет уровней до 2023/24 годов.