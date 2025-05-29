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На Земле началась сильная магнитная буря

На Земле началась сильная магнитная буря Магнитная буря уровня G3 началась на Земле.
Экология
29 мая 2025 г. 08:11
На Земле началась сильная магнитная буря

Магнитная буря уровня G3 началась на Земле.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G3, означающего "сильно" по шкале из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Уровень G3 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и "закипания" масляных трансформаторов.

Также вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния.

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