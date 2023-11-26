На Земле наблюдается умеренная магнитная буря

Сегодня на Земле наблюдается умеренная магнитная буря.

Сегодня на Земле наблюдается умеренная магнитная буря.

Как передает Report, об этом сообщает мониторинг космической погоды Института прикладной геофизики РФ (ИПГ).

"Продолжается магнитная буря", - говорится в заявлении ИПГ.

Степень возмущенности магнитного поля Земли в настоящее время достигла уровня G2, означающее "умеренно" по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Уровень G2 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах. Также вероятны перебои в радионавигации, нарушения высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния фиксируются до широт в 50 градусов.