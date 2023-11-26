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На Земле наблюдается умеренная магнитная буря

На Земле наблюдается умеренная магнитная буря Сегодня на Земле наблюдается умеренная магнитная буря.
Экология
26 ноября 2023 г. 10:26
На Земле наблюдается умеренная магнитная буря

Сегодня на Земле наблюдается умеренная магнитная буря.

Как передает Report, об этом сообщает мониторинг космической погоды Института прикладной геофизики РФ (ИПГ).

"Продолжается магнитная буря", - говорится в заявлении ИПГ.

Степень возмущенности магнитного поля Земли в настоящее время достигла уровня G2, означающее "умеренно" по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Уровень G2 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах. Также вероятны перебои в радионавигации, нарушения высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния фиксируются до широт в 50 градусов.

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