На Земле наблюдается сильная магнитная буря

Магнитная буря на Земле повысилась до уровня G3 (сильно).

Магнитная буря на Земле повысилась до уровня G3 (сильно).

Как передает Report , об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"G3 (Kp = 6,67) уже фиксируется в течение шести часов", - сообщил агентству представитель ИПГ.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что на Земле началась магнитная буря класса G1 (слабый уровень).

Степень возмущенности магнитного поля Земли измеряется учеными по шкале из пяти уровней, где G1 - самое слабое возмущение, а G5 - мощнейшая магнитная буря. Если уровень опускается ниже G2, возмущенность магнитного поля не вызывает никаких серьезных последствий.