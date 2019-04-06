На завтра в Азербайджане прогнозируются осадки

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.
Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 7 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью местами вероятен мелкий дождь. Ветер северо-западный, временами с усилением.
Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 7-9, днем 13-15 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 7-9, днем 13-15 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, что считается нормой. Относительная влажность воздуха ночью составит 70- 80%, днем – 60-65%.
В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков, однако утром и ночью на отдельных территориях ожидаются дожди. В горных районах возможен снег. Ночью и утром местами туман. Прогнозируется восточный ветер.
Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.
Samirə AbdullayevaАвтор новости