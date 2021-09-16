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На заседании Совета ООН по правам человека поднят вопрос о загрязнении Арменией реки Охчучай

На заседании Совета ООН по правам человека поднят вопрос о загрязнении Арменией реки Охчучай Вопрос загрязнения реки Охчучай горнодобывающими компаниями Армении был вынесен на обсуждение на 48-й сессии Совета ООН по правам человека по инициативе Глобального института по вопросам воды, окружающей среды и здоровья (Global Institute for Water, Envir
Экология
16 сентября 2021 г. 10:26
На заседании Совета ООН по правам человека поднят вопрос о загрязнении Арменией реки Охчучай

Вопрос загрязнения реки Охчучай горнодобывающими компаниями Армении был вынесен на обсуждение на 48-й сессии Совета ООН по правам человека по инициативе Глобального института по вопросам воды, окружающей среды и здоровья (Global Institute for Water, Environment and Health, GIWEH).

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, об этом заявил сотрудник GIWEH Ноа Карри.

В заявлении структуры говорится, что этим шагом GIWEH хочет привлечь внимание Совета ООН по правам человека и международной общественности к экологической опасности и критической ситуации в связи с загрязнением реки Охчучай, которая протекает по территории Зангиланского района Азербайджана и впадает в реку Араз. Было отмечено, что загрязнение воды, управление отходами становится очень серьезной проблемой в регионе, поэтому и международное сообщество должно разработать механизм предотвращения и контроля загрязнения окружающей среды.

Глобальный институт напомнил, что согласно второму принципу Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию, государства имеют суверенное право разрабатывать свои собственные ресурсы согласно своей политике в области окружающей среды и развития и несут ответственность за обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции или контроля не наносила ущерба окружающей среде других государств или районов за пределами действия национальной юрисдикции.

Организация призвала международное сообщество содействовать выработке стабильных и справедливых решений, основанных на "правах на развитие и обязательстве не наносить значительного ущерба".

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Версия на английском языке Okhchuchay issue raised at 48th meeting of UN Human Rights Council
Версия на азербайджанском языке BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının iclasında Ermənistanın Oxçuçayı çirkləndirməsi məsələsi qaldırılıb

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