На заседании Совета ООН по правам человека поднят вопрос о загрязнении Арменией реки Охчучай

Вопрос загрязнения реки Охчучай горнодобывающими компаниями Армении был вынесен на обсуждение на 48-й сессии Совета ООН по правам человека по инициативе Глобального института по вопросам воды, окружающей среды и здоровья (Global Institute for Water, Envir

Вопрос загрязнения реки Охчучай горнодобывающими компаниями Армении был вынесен на обсуждение на 48-й сессии Совета ООН по правам человека по инициативе Глобального института по вопросам воды, окружающей среды и здоровья (Global Institute for Water, Environment and Health, GIWEH).

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, об этом заявил сотрудник GIWEH Ноа Карри.

В заявлении структуры говорится, что этим шагом GIWEH хочет привлечь внимание Совета ООН по правам человека и международной общественности к экологической опасности и критической ситуации в связи с загрязнением реки Охчучай, которая протекает по территории Зангиланского района Азербайджана и впадает в реку Араз. Было отмечено, что загрязнение воды, управление отходами становится очень серьезной проблемой в регионе, поэтому и международное сообщество должно разработать механизм предотвращения и контроля загрязнения окружающей среды.

Глобальный институт напомнил, что согласно второму принципу Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию, государства имеют суверенное право разрабатывать свои собственные ресурсы согласно своей политике в области окружающей среды и развития и несут ответственность за обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции или контроля не наносила ущерба окружающей среде других государств или районов за пределами действия национальной юрисдикции.

Организация призвала международное сообщество содействовать выработке стабильных и справедливых решений, основанных на "правах на развитие и обязательстве не наносить значительного ущерба".