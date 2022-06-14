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На заседании рабочей группы по экологическим вопросам обсудили загрязнение реки Охчучай

На заседании рабочей группы по экологическим вопросам обсудили загрязнение реки Охчучай Рабочая группа по экологическим вопросам межведомственного центра провела заседание в “Умном селе”, построенном на территории села Агалы Зангиланского района.
Экология
14 июня 2022 г. 19:01
На заседании рабочей группы по экологическим вопросам обсудили загрязнение реки Охчучай

Рабочая группа по экологическим вопросам межведомственного центра провела заседание в “Умном селе”, построенном на территории села Агалы Зангиланского района.

Как сообщает Report, в заседании приняли участие представители соответствующих государственных структур, представленных в рабочей группе, а также специальный представитель президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

В ходе заседания также были обсуждены вопросы организации мероприятий, намеченных в Зангиланском районе для восстановления, реконструкции территорий, обеспечения устойчивого развития и возвращения населения.

В ходе обсуждений была подчеркнута необходимость определения Национальной академии наук Азербайджана в качестве ведущей структуры для предотвращения трансграничного загрязнения Охчучая, восстановления экосистемы, улучшения качества воды и подготовки соответствующих предложений, а также проведения комплексных научно-исследовательских работ в Охчучайском бассейне.

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Версия на азербайджанском языке Ekoloji məsələlər üzrə işçi qrupunun iclası keçirilib, Oxçuçayla bağlı müzakirə aparılıb

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