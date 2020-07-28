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Report Georgia

На Ясамале территория вокруг озера приведена в прежнее состояние

На Ясамале территория вокруг озера приведена в прежнее состояние При выполнении собственником поручения об очистке территории от бытовых отходов на территории был нарушен существующий баланс
Экология
28 июля 2020 г. 13:59
На Ясамале территория вокруг озера приведена в прежнее состояние

В связи со скоплением бытовых отходов, утрамбовкой и привлечением на территорию специальной техники в окрестностях озера на пересечении улиц Гасанбека Зардаби и Акима Аббасова вблизи жилого комплекса "Три короны" в Ясамальском районе столицы жители адресовали обращения в различные структуры, в том числе, в Администрацию президента.

Как сообщили Report в пресс-службе ИВ города Баку, сразу после рассмотрения обращения была создана спецкомиссия и проведено разбирательство.

ИВ города Баку приняло срочные меры и осмотрело территорию.

В результате разбирательства было установлено, что при выполнении собственником поручения об очистке территории от бытовых отходов на территории был нарушен существующий баланс и нанесен ущерб. Ему было поручено вернуть территорию в прежний вид на собственные средства, ему сделано серьезное предупреждение.

В настоящее время ведутся работы по очистке и возврату в первоначальное состояние территории вокруг озера возле жилого комплекса "Три короны".

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Версия на азербайджанском языке Yasamalda göl ətrafının ərazisi əvvəlki vəziyyətə gətirilib

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