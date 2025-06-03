На встрече с делегацией АБР обсуждены вопросы охраны окружающей среды

Азербайджан и Азиатский банк развития (ОБР) обсудили перспективы сотрудничества в области охраны окружающей среды.

Азербайджан и Азиатский банк развития (АБР) обсудили перспективы сотрудничества в области охраны окружающей среды.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство экологии и природных ресурсов.

Обсуждения состоялись на встрече первого заместителя министра экологии и природных ресурсов Рашада Исмаилова с делегацией во главе с вице-президентом Азиатского банка развития по Южной, Центральной и Западной Азии Инмином Яном.

В ходе встречи были обсуждены меры, предпринимаемые в Азербайджане в области охраны окружающей среды, снижения воздействия климатических изменений и адаптации к ним.

Стороны обсудили возможности дальнейшего сотрудничества.