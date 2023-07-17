На территориях лесного фонда началась подготовка к осеннему посевному сезону

В целях осуществления лесовосстановительных мероприятий в осенний посевной сезон на территориях обслуживания Региональных центров лесного хозяйства начаты подготовительные работы.

В целях осуществления лесовосстановительных мероприятий в осенний посевной сезон на территориях обслуживания Региональных центров лесного хозяйства начаты подготовительные работы.

Как сообщил Report начальник Службы развития лесов Джаббар Гарибов, в лесовосстановительных мероприятиях в осеннем сезоне будут использованы 1,5 млн саженцев, выращенных на участках Региональных центров лесного хозяйства.

"На участках до осеннего сезона планируется вырастить 5 миллионов саженцев бука, граба, липы, клена, парротия, вяза, платана, ясеня, грецкого ореха, каштана, сосны, кипариса и других деревьев", - отметил он.