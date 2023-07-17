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На территориях лесного фонда началась подготовка к осеннему посевному сезону

На территориях лесного фонда началась подготовка к осеннему посевному сезону В целях осуществления лесовосстановительных мероприятий в осенний посевной сезон на территориях обслуживания Региональных центров лесного хозяйства начаты подготовительные работы.
Экология
17 июля 2023 г. 16:51
На территориях лесного фонда началась подготовка к осеннему посевному сезону

В целях осуществления лесовосстановительных мероприятий в осенний посевной сезон на территориях обслуживания Региональных центров лесного хозяйства начаты подготовительные работы.

Как сообщил Report начальник Службы развития лесов Джаббар Гарибов, в лесовосстановительных мероприятиях в осеннем сезоне будут использованы 1,5 млн саженцев, выращенных на участках Региональных центров лесного хозяйства.

"На участках до осеннего сезона планируется вырастить 5 миллионов саженцев бука, граба, липы, клена, парротия, вяза, платана, ясеня, грецкого ореха, каштана, сосны, кипариса и других деревьев", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMeşə fondu ərazilərində payız əkin mövsümü hazırlıqlarına başlanılıb

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