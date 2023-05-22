На территории Загаталы и Балакяна будет создан биосферный заповедник

На территории Загаталы и Балакяна впервые будет создан биосферный заповедник (биосферный резерват).

На территории Загаталы и Балакяна впервые будет создан биосферный заповедник (биосферный резерват).

Об этом Report сообщила заместитель начальника Службы охраны биоразнообразия Арзу Бабаева, говоря о Международном дне биологического разнообразия.

По ее словам, работы в рамках проекта продолжаются: "Резерват будет сочетать в себе особенности заповедника и национального парка. На этих территориях существует особый режим охраны. Здесь будут охраняться редкие и вымирающие виды растений и животных, будут созданы условия для экологического туризма. В отличие от заповедника здесь будет создана производственная зона, в которой планируется производить органические продукты. Считаем, что это также будет содействовать социально-экономическому развитию региона".

Отметим, что 22 мая - Международный день биологического разнообразия. Ранее этот день отмечался 29 декабря, однако Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 55/201 от 20 декабря 2000 года постановила отмечать Международный день биологического разнообразия 22 мая, в день принятия текста Конвенции.