На территории страны сохраняется дождливая и ветреная погода

На территории страны сохраняется дождливая и ветреная погода.

На территории страны сохраняется дождливая и ветреная погода.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, на территории страны продолжается дождливая и ветреная погода.

Осадки в виде снега наблюдаются в отдельных районах Абшеронского полуострова, а также в Кяльбаджаре, Лачине, Дашкесане, Гедабее, Шеки, Огузе и Загатале (Алибей).

Северо-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове местами усиливается до 30 м/с, в Нахчыванской Автономной Республике - до 18 м/с, в Ширване – до 15 м/с.

По данным метеостанции в Нефтяных Камнях, высота волн в Каспийском море достигает 4,6 метра.

Туман наблюдается в Гахе, Шеки (Кишчай), Лерике, Дашкесане, Гёйгёле, Товузе, Агстафе и Гяндже, где видимость ограничена до 500–1000 метров.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет +2°C, в низменных районах и Нахчыванской Автономной Республике – до +6°C, в горных районах – до -3°C, в высокогорных зонах – до -14°C.