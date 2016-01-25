На территории Азербайджана выпал снег, высота снежного покрова в районах достигла 41 см

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Обнародован фактический прогноз погоды на территории Азербайджана.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, согласно предварительному прогнозу, к утру 25 января погода на территории страны резко ухудшилась, наблюдались дожди, мокрый снег и снег, местами интенсивного характера.

Количество выпавших осадков в Лянкяран-Астаринской зоне достигло 3-24 мм, на территории Большого Кавказа - 1-17 мм, Малого Кавказа - 5-6 мм, в Центральных низменных районах - 3-15 мм, в Газах-Гянджинской зоне - 3-9 мм, Нахчыванской АР - 1-7 мм, В Баку и на Абшеронском полуострове - 1-6 мм.

Высота снежного покрова в горных районах достигла 12-41 см, в предгорных районах - 1-9 см.

Преобладающий северо-восточный ветер местами усилился.