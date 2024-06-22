О нас

На территории Азербайджана, включая Баку и Абшерон, наблюдаются ливни

На территории Азербайджана, включая Баку и Абшерон, наблюдаются ливни В большинстве регионов Азербайджана, включая Абшеронский полуостров, наблюдаются ливни.
Экология
22 июня 2024 г. 07:26
На территории Азербайджана, включая Баку и Абшерон, наблюдаются ливни

В большинстве регионов Азербайджана, включая Абшеронский полуостров, наблюдаются ливни.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Согласно информации на 07:00 субботы, грозы и ливни наблюдаются в Баку и на Абшеронском полуострове, Нахчыване, Дашкясане, Гядабейе, Нафталане, Гяндже, Балакяне, Огузе, Габале, Шеки, Исмаиллы, Шамахы, Гобустане, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Халтане, Грызе, Шахдаге, Шабране, Тертере, Барде, Евлахе, Гёйчае, Зардабе, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Билясуваре, Ярдымлы.

В ведомстве отметили, что наблюдаемая на территории республики дождливая погода в Баку и на Абшеронском полуострове с перерывами сохранится до полудня 22, а в регионах - до полудня 23 июня.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakı və Abşeron daxil olmaqla ölkənin bir çox şəhərlərində leysan yağır - FAKTİKİ HAVA

Другие новости из категории

Скорость ветра в Баку и на Абшероне достигла 19 м/с
Скорость ветра в Баку и на Абшероне достигла 19 м/с
21 июня 2024 г. 23:36
В регионах Азербайджана идут интенсивные дожди, на реках прошли сели
В регионах Азербайджана идут интенсивные дожди, на реках прошли сели
21 июня 2024 г. 22:35
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
21 июня 2024 г. 12:50
Муталлимов: Азербайджан предпринял масштабные инициативы по озеленению территории
Муталлимов: Азербайджан предпринял масштабные инициативы по озеленению территории
21 июня 2024 г. 12:34
Министерства призвали граждан не пренебрегать мерами безопасности при сильном ветре
Министерства призвали граждан не пренебрегать мерами безопасности при сильном ветре
21 июня 2024 г. 10:37
Гидрометслужба призвала граждан не игнорировать цветовые уведомления о погоде
Гидрометслужба призвала граждан не игнорировать "цветовые" уведомления о погоде
21 июня 2024 г. 10:09
Ученые нашли изменения в облаках, усиливающие потепление климата
Ученые нашли изменения в облаках, усиливающие потепление климата
20 июня 2024 г. 21:00
В двух районах Азербайджане объявлен красный уровень погодной опасности
В двух районах Азербайджане объявлен красный уровень погодной опасности
20 июня 2024 г. 18:29
В праздничные дни национальные парки посетили 12 348 туристов
ФотоВ праздничные дни национальные парки посетили 12 348 туристов
20 июня 2024 г. 18:19
В ряде регионов Азербайджана повысилась пожарная опасность
В ряде регионов Азербайджана повысилась пожарная опасность
20 июня 2024 г. 17:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi