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На территории Азербайджана сохраняются нестабильные погодные условия

На территории Азербайджана сохраняются нестабильные погодные условия

На территории Азербайджана сохраняются нестабильные погодные условия.

Как передаёт Report со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, по данным на 01:00, 30 июня на территории страны наблюдается нестабильная погода.

Уровень выпавших осадков составил 16 мм в Дашкесане, 10 мм в Шамкире, 6 мм в Гедабеке, 5 мм в Товузе, 4 мм в Губе, Загатале и Гёйгёле, 3 мм в Гяндже и Шеки, 2 мм в Кишчае и Балакене, 0,4-1 мм в Нахчыване, Шахбузе, Нафталане, Агдаме, Агстафе, Барде, Хыналыге и Шахдаге.

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