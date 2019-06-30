На территории Азербайджана сохраняются нестабильные погодные условия.

Как передаёт Report со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, по данным на 01:00, 30 июня на территории страны наблюдается нестабильная погода.

Уровень выпавших осадков составил 16 мм в Дашкесане, 10 мм в Шамкире, 6 мм в Гедабеке, 5 мм в Товузе, 4 мм в Губе, Загатале и Гёйгёле, 3 мм в Гяндже и Шеки, 2 мм в Кишчае и Балакене, 0,4-1 мм в Нахчыване, Шахбузе, Нафталане, Агдаме, Агстафе, Барде, Хыналыге и Шахдаге.