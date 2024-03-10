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На Солнце произошла вторая за двое суток сильная вспышка

На Солнце произошла вторая за двое суток сильная вспышка Сильная вспышка на Солнце высокого класса М произошла в середине дня 10 марта, это вторая вспышка такого класса за последние двое суток.
Экология
10 марта 2024 г. 19:17
На Солнце произошла вторая за двое суток сильная вспышка

Сильная вспышка на Солнце высокого класса М произошла в середине дня 10 марта, это вторая вспышка такого класса за последние двое суток.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"10 марта в 15:13 мск (16:13 по бакинскому времени) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3599 (S13W38) зарегистрирована вспышка М7.4 продолжительностью 31 минута", - сообщает ИПГ.

По данным мониторинга космической погоды, влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли в последние 24 часа было на уровне R2 (умеренно) по шкале из пяти показателей, где R1 означает слабое влияние, а R5 - экстремальное.

R2 предполагает замирание низкочастотных радиоволн на десятки минут, что влияет на определение местоположения кораблей и самолетов и потерю радиоконтакта с кораблями и самолетами на десятки минут.

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