На Солнце произошла вспышка самого высокого класса

Ученые зарегистрировали новую вспышку самого высокого класса Х на Солнце.

Ученые зарегистрировали новую вспышку самого высокого класса Х на Солнце.

Как передает Report , об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

"1 ноября в 00:17 мск (01:17 по бакинскому времени - ред.) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3878 (N17E29) зарегистрирована вспышка X1.3 продолжительностью 27 минут", - говорится в сообщении.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, прогнозируя вспышки высочайшего класса на ближайшие двое суток, отметили риск от активной области 3878, которая "подбирается сейчас к центру солнечного диска".

Отмечается, что вторая по силе магнитная буря этого года от 11 октября была вызвана взрывом в области 3848, которая сейчас отмечена номером 3878.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.