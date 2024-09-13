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На следующей неделе в Баку и регионах ожидается безоблачная погода

На следующей неделе в Баку и регионах ожидается безоблачная погода В течение следующей недели в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно безоблачная погода.
Экология
13 сентября 2024 г. 14:54
На следующей неделе в Баку и регионах ожидается безоблачная погода

В течение следующей недели в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно безоблачная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 14 и 17 сентября утром возможны кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха ночью составит 18-23 градуса, днем — 26-30 градусов тепла.

В регионах также прогнозируется преимущественно ясная погода, однако в горных и предгорных районах ночью и вечером возможны дожди, грозы, местами кратковременные ливни и град.

Температура в низинах ночью 18-23, днем 28-33 градуса, в горах ночью 7-12, днем 13-18 градусов тепла.

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Версия на азербайджанском языке Gələn həftə Bakıda və bölgələrdə hava yağmursuz olacaq

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