На следующей неделе в Азербайджане температура воздуха понизится на 4-7 градусов

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 25 октября до дневных часов 27 октября ожидаются дожди.

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 25 октября до дневных часов 27 октября ожидаются дожди.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В ночь с 26 на 27 октября и в утренние часы 27 октября в некоторых местах ожидаются интенсивные дожди. Будет преобладать северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с, временами порывы ветра будут достигать 23-28 м/с, а в некоторых местах полуострова - 30-32 м/с.

Температура воздуха постепенно понизится на 4-6° по сравнению с предыдущими днями.

В районах Азербайджана с вечера 25-го октября до вечера 27-го октября ожидается неустойчивая погода - грозы, осадки, град, в горных и предгорных районах - снег. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами порывы ветра достигнут 25-30 м/с. Не исключено повышение уровня воды в реках, в некоторых горных реках ожидаются кратковременные паводки и сели.

Температура воздуха постепенно понизится на 4-7° по сравнению с предыдущими днями.