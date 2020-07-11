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На следующей неделе температура поднимется до 38 градусов тепла 

На следующей неделе температура поднимется до 38 градусов тепла  В первой половине будущей недели в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако в ночь с 14 на 15 июля вечером и утром местами возможны дожди и молния
Экология
11 июля 2020 г. 19:14
На следующей неделе температура поднимется до 38 градусов тепла 

В первой половине будущей недели в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако в ночь с 14 на 15 июля вечером и утром местами возможны дожди и молния. 


Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, южный ветер усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха в первой половине недели вечером составит 22-25 градусов, днем – 30-35 градусов тепла.


Во второй половине недели осадков не ожидается. Северный ветер будет дуть со скоростью 8-13, 16-17 метров, временами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 22-25 градусов, днем – 29-34 градуса тепла. 


В первой половине недели в северных и западных районах Азербайджана, а во второй половине – в большинстве районов ожидаются молнии, временами дожди, местами ливни, возможен град. Скорость западного ветра составит 5-10 метров в секунду, во второй половине недели временами усиливаясь до 18-23 метров в секунду. 


Температура воздуха ночью составит 20-25 градусов, днем 31-36 градусов, в первой половине недели местами 38 градусов тепла, в горах ночью 15-18 градусов, днем 18-23 градуса, в первой половине недели местами будет 25 градусов тепла. 

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Версия на азербайджанском языке Gələn həftə ölkədə havanın temperaturu 38 dərəcəyə yükcələcək

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