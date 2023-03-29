На сегодняшний день на землях лесного фонда посажено более 14 тыс. деревьев

На сегодняшний день на землях лесного фонда посажено более 14 тыс. деревьев

Сегодня на землях лесного фонда посажено более 14 тыс. деревьев.

https://static.report.az/photo/49419666-3257-3aad-af7f-67bc5b8c7c30.jpg https://static.report.az/photo/49419666-3257-3aad-af7f-67bc5b8c7c30.jpg

Сегодня на землях лесного фонда посажено более 14 тыс. деревьев. Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов. На землях лесного фонда территории страны продолжаются новые лесопосадки и лесовосстановительные мероприятия, высаживаются различные виды деревьев, соответствующие климатическим условиям каждого региона, высеваются семена. Как сообщил официальный представитель службы развития лесов Джаббар Гарибов, сегодня с участием сотрудников региональных лесохозяйственных центров на землях лесного фонда Габалинского, Губинского, Товузского, Шамкирского и Гёйгёльского районов высажено 14 605 деревьев различных видов. Подпишитесь на наш Telegram канал