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На сегодняшний день на землях лесного фонда посажено более 14 тыс. деревьев

На сегодняшний день на землях лесного фонда посажено более 14 тыс. деревьев Сегодня на землях лесного фонда посажено более 14 тыс. деревьев.
Экология
29 марта 2023 г. 20:17
На сегодняшний день на землях лесного фонда посажено более 14 тыс. деревьев

Сегодня на землях лесного фонда посажено более 14 тыс. деревьев.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

На землях лесного фонда территории страны продолжаются новые лесопосадки и лесовосстановительные мероприятия, высаживаются различные виды деревьев, соответствующие климатическим условиям каждого региона, высеваются семена.

Как сообщил официальный представитель службы развития лесов Джаббар Гарибов, сегодня с участием сотрудников региональных лесохозяйственных центров на землях лесного фонда Габалинского, Губинского, Товузского, Шамкирского и Гёйгёльского районов высажено 14 605 деревьев различных видов.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün meşə fondu torpaqlarında 14 mindən artıq ağac əkilib

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