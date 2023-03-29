На сегодняшний день на землях лесного фонда посажено более 14 тыс. деревьев

Сегодня на землях лесного фонда посажено более 14 тыс. деревьев.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.
На землях лесного фонда территории страны продолжаются новые лесопосадки и лесовосстановительные мероприятия, высаживаются различные виды деревьев, соответствующие климатическим условиям каждого региона, высеваются семена.
Как сообщил официальный представитель службы развития лесов Джаббар Гарибов, сегодня с участием сотрудников региональных лесохозяйственных центров на землях лесного фонда Габалинского, Губинского, Товузского, Шамкирского и Гёйгёльского районов высажено 14 605 деревьев различных видов.