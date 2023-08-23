К осенней посадке подготовлено 203 га территории лесного фонда

В связи с посевным сезоном проведены работы по подготовке земель на 203 га открытых территорий лесного фонда в Агджабединском, Бардинском, Сабирабадском, Шекинском, Гёйгёльском, Губинском, Шабранском, Товузском, Шемкирском, Исмаиллинском, Огузском, Лянкяр

В связи с посевным сезоном проведены работы по подготовке земель на 203 га открытых территорий лесного фонда в Агджабединском, Бардинском, Сабирабадском, Шекинском, Гёйгёльском, Губинском, Шабранском, Товузском, Шемкирском, Исмаиллинском, Огузском, Лянкяранском и Джалилабадском районах.

Как сообщает Report, об этом сказал представитель Службы развития лесов Вахид Фарзалиев.

По его словам, в соответствии с планом осенних посадок в соответствии с почвенно-климатическими условиями каждого региона будут высажены дубы, буки, клены, вязы, платаны, липы и другие деревья различных пород, разведенные в питомниках региональных лесных хозяйств.

Представитель службы отметил, что помимо земельных подготовительных работ, в питомниках региональных лесных хозяйств проводятся работы по уходу и поливу, применяются органические и минеральные удобрения: "Из выращенных в питомниках саженцев 1,5 млн будут использованы в лесовосстановительных работах во время осенней посадки".