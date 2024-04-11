На ряде рек в Азербайджане вероятны паводки

В северных и западных районах Азербайджана со второй половины дня 14 апреля до полудня 15 апреля ожидаются осадки.

В северных и западных районах Азербайджана со второй половины дня 14 апреля до полудня 15 апреля ожидаются осадки.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В метеослужбе предупредили об интенсивных осадках и грозах на отдельных территориях в Карабахе, Восточном Зангезуре, Нахчыванской АР, Балакен-Шекинском, Губа-Гусарском регионах и в центральном Аране, а также о вероятном снеге в горных территориях.

На отдельных реках Большого и Малого Кавказа вероятны паводки и сели, вызванные дождем.