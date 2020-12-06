На побережье Каспийского моря нашли 17 мертвых тюленей

Причина гибели тюленей на побережье Каспия, о чем пишут в соцсетях местные жители, будет выясняться, информацию передадут профильным ведомствам.

Причина гибели тюленей на побережье Каспия, о чем пишут в соцсетях местные жители, будет выясняться, информацию передадут профильным ведомствам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Дагестана Азамат Гусейнбеков.

Местные жители распространяют в социальных сетях видеоролики, на которых видны туши тюленей в морском прибое. Заслуженный спасатель России Зиявдин Никомагомедов обнаружил 17 мертвых тюленей на побережье между Махачкалой и Каспийском. Судя по всему, они пролежали там не один день. Никомагомедов отметил, что вода в море в эти дни очень грязная.

Гусейнбеков сообщил РИА Новости, что причины гибели тюленей будут выясняться. "Это не наша зона ответственности, однако я поручил нашим сотрудникам выехать на место, сделать фото, составить акт и передать материалы в ТУ Росприроднадзора и СКТУ Росрыболовства", - рассказал собеседник агентства.

Причиной гибели Каспийской нерпы могли стать китайские мелкоячеистые браконьерские сети и попадание неочищенных сточных вод в Каспийское море, считает директор АНО "Каспийский природоохранный центр", общественный деятель Заур Гапизов.

"Как правило, основными причинами гибели Каспийской нерпы являются китайские мелкоячеистые браконьерские сети и попадание неочищенных сточных вод в Каспийское море. Мы хотим добиться полного запрета не только использования, но и продажи пластиковых китайских сетей на территории нашей страны. Также планируем создание в Дагестане, на побережье Каспия, специализированного реабилитационного центра для нерп", - рассказал он РИА Новости.