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На освобожденных землях будет восстановлена гидрометеорологическая сеть

На освобожденных землях будет восстановлена гидрометеорологическая сеть "Министерство экологии и природных ресурсов в кратчайшие сроки предпримет все необходимые шаги для восстановления гидрометеорологической сети на освобожденных от оккупации территориях"
Экология
8 января 2021 г. 17:16
На освобожденных землях будет восстановлена гидрометеорологическая сеть

"Министерство экологии и природных ресурсов в кратчайшие сроки предпримет все необходимые шаги для восстановления гидрометеорологической сети на освобожденных от оккупации территориях".

Как сообщает Report, об этом заявила начальник Национальной службы Гидрометеорологии Умайра Тагиева.

Начальник службы отметила, что до 1990 года в Карабахском регионе функционировали 10 гидрометеорологических, 3 радиометеорологических, 15 наблюдательных станций на реках, 2 агрометеорологические станции и 16 пунктов активного воздействия на атмосферные процессы:

"Мы надеемся, что их деятельность возобновится в самое ближайшее время".

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