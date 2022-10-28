На освобожденных территориях планируется посадить восточный платан , эльдарскую сосну, кипарис, каркас и акацию

На освобожденных территориях планируется посадить восточный платан, эльдарскую сосну, кипарис, каркас и акацию.

На освобожденных территориях планируется посадить восточный платан, эльдарскую сосну, кипарис, каркас и акацию.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ОАО "Озеленение и ландшафтный дизайн" министерства экологии и природных ресурсов Рамик Ашрафов.

По его словам, в настоящее время у структуры имеется около 500 тысяч оливковых саженцев: "Часть из них посажена на освобожденных от оккупации территориях в соответствии с местными условиями и в дальнейшем будет поэтапно высаживаться. На освобожденных территориях планируется посадить не только оливковые деревья, но и восточный платан, эльдарскую сосну, кипарис, каркас (каменное дерево) и акацию. В окрестностях Международного аэропорта Физули под посадку деревьев выделено 200 гектаров, из которых около 60 гектаров полностью подготовлены к посевным работам, равно как и 25 гектаров в Джебраильском районе. Мы хотим посадить и проверить там новые саженцы".

Р.Ашрафов отметил, что в Зангилане на 55 гектарах были посажены хвойные и широколиственные деревья: "До 2014 года оливковые саженцы ввозились из Турцию и Испании. Сейчас мы сами выращиваем эти сорта в теплице".