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На некоторых высотах Загаталы и Балакяна завершены снегомерные работы

На некоторых высотах Загаталы и Балакяна завершены снегомерные работы В высокогорных районах страны продолжаются снегомерные работы, проводимые специалистами-гидрологами Национальной гидрометеорологической службы с целью определения снеговодной массы на территории страны и прогнозирования ожидаемого уровня воды в реках в пе
Экология
13 марта 2023 г. 11:28
На некоторых высотах Загаталы и Балакяна завершены снегомерные работы

В высокогорных районах страны продолжаются снегомерные работы, проводимые специалистами-гидрологами Национальной гидрометеорологической службы с целью определения снеговодной массы на территории страны и прогнозирования ожидаемого уровня воды в реках в период весенне-летнего половодья в апреле, мае, июне.

Об этом Report сообщил директор гидрологического центра Асиф Вердиев.

Он отметил, что уже завершены измерения в бассейне Балакянчая на территории Балакянского района на высоте 1700-2200 метров над уровнем моря и в бассейне Талачая на территории Загатальского района на высоте 1800-2000 метров над уровнем моря: "В настоящее время продолжаются замеры снежного покрова в бассейне Катехчая, проходящем по территории Загатальского района."

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Версия на азербайджанском языке ФотоZaqatala və Balakənin bəzi yüksəkliklərində qar ölçmə işləri başa çatıb

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