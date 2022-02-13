На некоторых дорогах видимость будет ограничена из-за тумана

Национальная служба гидрометеорологии предупредила о неблагоприятных погодных условиях.

Национальная служба гидрометеорологии предупредила о неблагоприятных погодных условиях.

Как сообщили Report в службе, 14 февраля на некоторых участках автомагистралей Баку-Губа, Баку-Шамахы-Евлах, Баку-Алят-Газах, Губа-Хачмаз, Губа-Гусар, Гусар-Худат, Масаллы-Ярдымлы, Лянкяран-Лерик, Агдам-Агдере, Физули-Джабраил-Махмудлу, Уджар-Зардаб-Агджабеди, Гейчай-Уджар, Гянджа-Дашкесан, Гаджигабул-Ширван, Сальян-Нефтчала, Барда-Истису, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Ханкенди-Ходжавенд, Хакери-Зангилан, Губадлы-Ханлыг, Гянджа-Кельбаджар-Лачин, Шуша-Физули, Халдан-Мингячевир, Нахчыван-Седерек из-за тумана видимость будет ограничена до 300-800 м.

Ночью и утром в высокогорных районах возможен гололед на дорогах.