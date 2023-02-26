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На некоторых автодорогах Азербайджана будет ограничена видимость

На некоторых автодорогах Азербайджана будет ограничена видимость Завтра на некоторых автодорогах Азербайджана видимость будет ограничена до 300-800 м.
Экология
26 февраля 2023 г. 13:06
На некоторых автодорогах Азербайджана будет ограничена видимость

Завтра на некоторых автодорогах Азербайджана видимость будет ограничена до 300-800 м.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

27 февраля в связи с туманной погодой на территории страны на некоторых автомагистралях видимость будет ограничена до 300-800 м, ночью и утром в горных районах дороги покроются льдом из-за мороза.

Отметим, что завтра на территории страны ожидается стабильная погода, в основном без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется умеренный южный ветер.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bəzi avtomobil yollarında görmə məsafəsi məhdudlaşacaq

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