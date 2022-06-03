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На месторождении золота Вежнели начаты предварительные разведработы

На месторождении золота Вежнели начаты предварительные разведработы "Иностранная компания планирует возобновить работу на месторождении золота Вежнели в Зангиланском районе".
Экология
3 июня 2022 г. 16:52
На месторождении золота Вежнели начаты предварительные разведработы

"Иностранная компания планирует возобновить работу на месторождении золота Вежнели в Зангиланском районе".

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Национальной службы геологической разведки Али Алиев.

Он отметил, что в этом направлении уже имеются продвижения: "В настоящее время компания приступила на месторождении Вежнели к предварительным разведывательным и оценочным работам. Мы предполагаем, что в течение 6 месяцев эти процессы будут завершены, и компания продолжит свою деятельность на месторождении".

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Версия на английском языке Initial exploration work commences in Vejnali gold deposit 
Версия на азербайджанском языке Vejnəli qızıl yatağında ilkin kəşfiyyat işlərinə başlanılıb

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