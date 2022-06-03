На месторождении золота Вежнели начаты предварительные разведработы

"Иностранная компания планирует возобновить работу на месторождении золота Вежнели в Зангиланском районе".

"Иностранная компания планирует возобновить работу на месторождении золота Вежнели в Зангиланском районе".

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Национальной службы геологической разведки Али Алиев.

Он отметил, что в этом направлении уже имеются продвижения: "В настоящее время компания приступила на месторождении Вежнели к предварительным разведывательным и оценочным работам. Мы предполагаем, что в течение 6 месяцев эти процессы будут завершены, и компания продолжит свою деятельность на месторождении".