На Конференции ООН по изменению климата будет функционировать азербайджанский павильон

Азербайджан будет впервые представлен павильоном на 28-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP28, которая пройдет в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

Азербайджан будет впервые представлен павильоном на 28-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP28, которая пройдет в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

Как сообщает Report, национальный павильон, созданный при совместной организации Фонда Гейдара Алиева и министерства экологии и природных ресурсов в рамках конференции COP28, которая продлится с 30 ноября по 12 декабря, будет посвящен теме "Устойчивые решения для стабильности климата".

В павильоне в интерактивном формате будет представлена информация о политике Азербайджана в сфере изменения климата, мерах правительства страны по сокращению выбросов парниковых газов и других проектах в этой области.

28-я сессия Конференции ООН по изменению климата станет платформой, объединяющей людей для борьбы с изменением климата и его последствиями посредством мероприятий, выставок и глобальных инициатив.