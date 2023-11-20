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На Конференции ООН по изменению климата будет функционировать азербайджанский павильон

На Конференции ООН по изменению климата будет функционировать азербайджанский павильон Азербайджан будет впервые представлен павильоном на 28-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP28, которая пройдет в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).
Экология
20 ноября 2023 г. 18:30
На Конференции ООН по изменению климата будет функционировать азербайджанский павильон

Азербайджан будет впервые представлен павильоном на 28-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP28, которая пройдет в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

Как сообщает Report, национальный павильон, созданный при совместной организации Фонда Гейдара Алиева и министерства экологии и природных ресурсов в рамках конференции COP28, которая продлится с 30 ноября по 12 декабря, будет посвящен теме "Устойчивые решения для стабильности климата".

В павильоне в интерактивном формате будет представлена информация о политике Азербайджана в сфере изменения климата, мерах правительства страны по сокращению выбросов парниковых газов и других проектах в этой области.

28-я сессия Конференции ООН по изменению климата станет платформой, объединяющей людей для борьбы с изменением климата и его последствиями посредством мероприятий, выставок и глобальных инициатив.

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Версия на азербайджанском языке BMT-nin İqlim Dəyişmələri Konfransında Azərbaycan pavilyonu fəaliyyət göstərəcək

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