На Каспии завершен комплексный экомониторинг

Комплексный экологический мониторинг, проведенный экспедиционной группой в составе специалистов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, институтов зоологии и физиологии в Каспийском море на научно-исследовательском судне имени Алифа Гаджи

Комплексный экологический мониторинг, проведенный экспедиционной группой в составе специалистов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, институтов зоологии и физиологии в Каспийском море на научно-исследовательском судне имени Алифа Гаджиева, завершен.

Как сообщил Report руководитель экспедиционной группы, начальник Управления комплексного экологического мониторинга Каспийского моря Назим Махмудов, в ходе мониторинга были изучены запасы осетровых рыб, каспийских тюленей и других водных биологических ресурсов, проведено визуальное наблюдение миграции птиц.

Глава управления отметил, что в азербайджанском секторе Каспийского моря были взяты 117 проб воды, зоопланктона, бентоса и донных отложений, изучено состояние загрязнения воздуха над морем, проведены гидрометеорологические измерения и изучено биоразнообразие.