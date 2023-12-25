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На Каспии будет реализован пилотный проект по очистке и повторному использованию сточных вод

На Каспии будет реализован пилотный проект по очистке и повторному использованию сточных вод Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реализации пилотного проекта по очистке и повторному использованию сточных вод, сбрасываемых с Говсанской аэрационной установки в Каспийское море.
Экология
25 декабря 2023 г. 17:10
На Каспии будет реализован пилотный проект по очистке и повторному использованию сточных вод

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реализации пилотного проекта по очистке и повторному использованию сточных вод, сбрасываемых с Говсанской аэрационной установки в Каспийское море.

Как сообщает Report, cогласно распоряжению, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в соответствии с распоряжением президента Азербайджана "О дополнительных мерах по обеспечению рационального использования водных ресурсов" от 27 июля 2020 года, в целях расширения использования альтернативных источников воды, сокращения потерь воды, очистки и повторного использования сточных вод, а также привлечения новых технологий в эту сферу, глава государства постановил на территории Абшеронского района реализовать пилотный проект по очистке и повторному использованию сточных вод, сбрасываемых с Говсанской аэрационной установки в Каспийское море.

Кабинету Министров поручено обеспечить принятие необходимых мер по реализации пилотного проекта с учетом передового международного опыта и решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Xəzərə axıdılan tullantı sularının təmizlənməsi ilə bağlı pilot layihə həyata keçiriləcək

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