На Каспии будет реализован пилотный проект по очистке и повторному использованию сточных вод

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реализации пилотного проекта по очистке и повторному использованию сточных вод, сбрасываемых с Говсанской аэрационной установки в Каспийское море.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реализации пилотного проекта по очистке и повторному использованию сточных вод, сбрасываемых с Говсанской аэрационной установки в Каспийское море.

Как сообщает Report, cогласно распоряжению, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в соответствии с распоряжением президента Азербайджана "О дополнительных мерах по обеспечению рационального использования водных ресурсов" от 27 июля 2020 года, в целях расширения использования альтернативных источников воды, сокращения потерь воды, очистки и повторного использования сточных вод, а также привлечения новых технологий в эту сферу, глава государства постановил на территории Абшеронского района реализовать пилотный проект по очистке и повторному использованию сточных вод, сбрасываемых с Говсанской аэрационной установки в Каспийское море.

Кабинету Министров поручено обеспечить принятие необходимых мер по реализации пилотного проекта с учетом передового международного опыта и решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.