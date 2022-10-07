На Карабахской равнине посадят саженцы краснокнижного дерева

В региональных центрах саженцев Службы развития лесов приступили к размножению мастикового дерева (фисташка мастиковая).

В региональных центрах саженцев Службы развития лесов приступили к размножению мастикового дерева (фисташка мастиковая).

Об этом Report сообщил представитель Службы развития лесов Вахид Фарзалиев.

По его словам, это попавшее в "Красную книгу" редкое растение будет широко применяться при восстановлении Карабахского региона, в частности леса Султанбуд: "Мастиковое дерево - дикорастущий вид. Хотя в лесах нашей страны это дерево встречается довольно редко, у него широкий географический ареал. В целях содействия естественному восстановлению в лесах будут посажены саженцы мастикового дерева".