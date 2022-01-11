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В Азербайджане резко похолодает, в Баку ожидается снег

В Азербайджане резко похолодает, в Баку ожидается снег В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 13 января ожидается дождь, 14 января - мокрый снег, местами в Баку - снег.
Экология
11 января 2022 г. 15:42
В Азербайджане резко похолодает, в Баку ожидается снег

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 13 января ожидается дождь, 14 января - мокрый снег, местами в Баку - снег.

Об этом Report сообщила начальник Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева.

По ее словам, вечером 13 и 14 января, наряду с похолоданием воздуха и сильным ветром, ожидаются скачки атмосферного давления, которые будут наблюдаться до 16 января: "Эффект сравним с ощущением, которое может возникнуть в результате подъема на высоту 1000 метров и спуска несколько раз за короткий промежуток времени. По этой причине людям, особенно страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется быть более осторожными и беречь свое здоровье".

"Утром 13 января сначала в Нахчыване, днем в Карабахе, Восточном Зангезуре и по районам Большого Кавказа начнется снег, местами интенсивный. В горных предгорных районах на дорогах гололед. К вечеру 13 января процесс охватит территорию страны. Однако в низменных районах осадки начнутся в виде дождя, местами переходящими в мокрый снег. А 15 января с связи с усилением юго-западного ветра в высокогорьях возможны снежные лавины", - сообщила Умайра Тагиева.

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Версия на английском языке Low temperature, snow expected in Baku
Версия на азербайджанском языке Hava şəraiti kəskin dəyişəcək, temperatur enəcək, Bakıda qar yağacaq

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