На дорогах Билясувара проведены рейды в рамках месячника "Чистый воздух"

На дорогах в Билясуварском районе проведены профилактические мероприятия в рамках месячника "Чистый воздух".
Как сообщает муганское бюро
Сотрудники дорожной полиции вновь довели до сведения водителей, что автомобили должны эксплуатироваться только после соответствующей регулировки топливной системы, приведения ее в исправное состояние и обеспечения соответствия состава выхлопных газов нормам.
В отношении водителей автомобилей, уровень выбросов выхлопных газов которых превышали допустимые значения, были приняты меры административного взыскания.
В конце сентября Главное управление государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) Азербайджана сообщило о проведении в октябре совместно с Министерством экологии и природных ресурсов месячника "Чистый воздух".
Цель проведения упомянутых мероприятий заключается в ужесточении мер контроля в области охраны окружающей среды, предотвращение вреда, причиняемого здоровью человека вредными отходами, выбрасываемыми автомобилями в атмосферу.