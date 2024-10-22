На дорогах Билясувара проведены рейды в рамках месячника "Чистый воздух"

На дорогах в Билясуварском районе проведены профилактические мероприятия в рамках месячника "Чистый воздух".

На дорогах в Билясуварском районе проведены профилактические мероприятия в рамках месячника "Чистый воздух".

Как сообщает муганское бюро Report , в ходе рейдов, проведенных сотрудниками отделения Государственной дорожной полиции районного отдела полиции, автомобили были проверены на соответствие выхлопов установленным стандартам.

Сотрудники дорожной полиции вновь довели до сведения водителей, что автомобили должны эксплуатироваться только после соответствующей регулировки топливной системы, приведения ее в исправное состояние и обеспечения соответствия состава выхлопных газов нормам.

В отношении водителей автомобилей, уровень выбросов выхлопных газов которых превышали допустимые значения, были приняты меры административного взыскания.

В конце сентября Главное управление государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) Азербайджана сообщило о проведении в октябре совместно с Министерством экологии и природных ресурсов месячника "Чистый воздух".

Цель проведения упомянутых мероприятий заключается в ужесточении мер контроля в области охраны окружающей среды, предотвращение вреда, причиняемого здоровью человека вредными отходами, выбрасываемыми автомобилями в атмосферу.