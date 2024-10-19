О нас

В большинстве районов Азербайджана наблюдались дожди

В большинстве районов Азербайджана наблюдались дожди На большей части территории Азербайджана наблюдались дожди.
Экология
19 октября 2024 г. 19:57
В большинстве районов Азербайджана наблюдались дожди

На большей части территории Азербайджана наблюдались дожди.

Как передает Report, об этом говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации на 18:00, осадки были зафиксированы в Дашкасане, Гядабейе, Гёйгёле, Гахе, Шеки, Габале, Гобустане, Губе, Гусаре, Грызе, Халтане, Шабране, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране.

В соответствии с желтым предупреждением в Нафталане порывы западного ветра местами усиливались до 18 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха составила 14 градусов, в Нахчыванской АР - 21 градус, в низменных районах - 19 градусов, в горных - до 6 градусов тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ölkənin əksər ərazilərində yağış yağır - FAKTİKİ HAVA

Экслюзивные новости

Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi