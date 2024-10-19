В большинстве районов Азербайджана наблюдались дожди

На большей части территории Азербайджана наблюдались дожди.

На большей части территории Азербайджана наблюдались дожди.

Как передает Report , об этом говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации на 18:00, осадки были зафиксированы в Дашкасане, Гядабейе, Гёйгёле, Гахе, Шеки, Габале, Гобустане, Губе, Гусаре, Грызе, Халтане, Шабране, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране.

В соответствии с желтым предупреждением в Нафталане порывы западного ветра местами усиливались до 18 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха составила 14 градусов, в Нахчыванской АР - 21 градус, в низменных районах - 19 градусов, в горных - до 6 градусов тепла.