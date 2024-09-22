На берегу Каспия в Новханы проведена последняя экологическая акция пляжного сезона

В рамках Общереспубликанского марафона чистоты на берегу Каспийского моря в поселке Новханы Абшеронского района под девизом "Защитим Каспий" прошла массовая акция по очистке прибрежной полосы от отходов, которая стала заключительной после завершения пляжн

В рамках Общереспубликанского марафона чистоты на берегу Каспийского моря в поселке Новханы Абшеронского района под девизом "Защитим Каспий" прошла массовая акция по очистке прибрежной полосы от отходов, которая стала заключительной после завершения пляжного сезона.

Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Было отмечено, что в акции, организованной накануне "Каспийской недели", приняли участие представители Минэкологии, государственных и частных организаций, члены молодежных волонтерских организаций, а также известные общественные деятели. В ходе акции с морского побережья было убрано и вывезено 3 тонны мусора.

Отметим, что Общереспубликанский марафон чистоты под девизом "Моя чистая страна" стартовал в мае, акции проводились еженедельно по четвергам и субботам, охватывая речные долины, лесные территории и морские побережья страны.

Основная цель акций – побудить общественность не загрязнять окружающую среду бытовыми отходами, привить каждому чувство ответственности за сохранение чистоты, вовлекая в эти работы более широкие массы.