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На берегу Каспия прошла акция по очистке береговой линии от мусора

На берегу Каспия прошла акция по очистке береговой линии от мусора Сегодня в поселке Набран Хачмазского района прошла акция чистоты в связи с "Днем Каспия".
Экология
12 августа 2023 г. 13:08
На берегу Каспия прошла акция по очистке береговой линии от мусора

Сегодня в поселке Набран Хачмазского района прошла акция по очистке береговой линии от мусора в связи с "Днем Каспия".

Как сообщает северное бюро Report, в акции на побережье Каспийского моря приняли участие представители центральных и местных органов исполнительной власти и волонтеры.

В ходе акции по уборке с участием 150 человек было собрано и вывезено 550 килограммов пластиковых и твердых бытовых отходов с 12 гектаров прибрежной территории.

После вступления в силу 12 августа 2006 года Рамочной конвенции об охране окружающей среды Каспийского моря эта дата ежегодно отмечается как “День Каспия”.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXəzərin Nabran sahilində təmizlik aksiyası keçirilib

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