На берегу Каспия прошла акция по очистке береговой линии от мусора

Сегодня в поселке Набран Хачмазского района прошла акция чистоты в связи с "Днем Каспия".

Сегодня в поселке Набран Хачмазского района прошла акция по очистке береговой линии от мусора в связи с "Днем Каспия".

Как сообщает северное бюро Report, в акции на побережье Каспийского моря приняли участие представители центральных и местных органов исполнительной власти и волонтеры.

В ходе акции по уборке с участием 150 человек было собрано и вывезено 550 килограммов пластиковых и твердых бытовых отходов с 12 гектаров прибрежной территории.

После вступления в силу 12 августа 2006 года Рамочной конвенции об охране окружающей среды Каспийского моря эта дата ежегодно отмечается как “День Каспия”.