Муталлимов: Азербайджан предпринял масштабные инициативы по озеленению территории

Азербайджан предпринял масштабные инициативы по посадке деревьев и озеленению территории страны.

Азербайджан предпринял масштабные инициативы по посадке деревьев и озеленению территории страны.

Как сообщает Report, об этом начальник Управления экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Фаиг Муталлимов заявил, выступая на 29-ой встрече высокого уровня "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее" в Зангилане.

По его словам, Азербайджан взял на себя обязательство восстановить 270 000 гектаров лесных угодий.

“В 2023 году мы посадили около 4 млн саженцев, планируем увеличить данный показатель еще на 5 млн в 2024 году", - сказал Муталлимов.

Для реализации подобных проектов он отметил важность инновационных методов орошения, таких как очистка сточных вод и опреснение морской воды.