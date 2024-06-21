О нас

Муталлимов: Азербайджан предпринял масштабные инициативы по озеленению территории

Муталлимов: Азербайджан предпринял масштабные инициативы по озеленению территории Азербайджан предпринял масштабные инициативы по посадке деревьев и озеленению территории страны.
Экология
21 июня 2024 г. 12:34
Муталлимов: Азербайджан предпринял масштабные инициативы по озеленению территории

Азербайджан предпринял масштабные инициативы по посадке деревьев и озеленению территории страны.

Как сообщает Report, об этом начальник Управления экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Фаиг Муталлимов заявил, выступая на 29-ой встрече высокого уровня "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее" в Зангилане.

По его словам, Азербайджан взял на себя обязательство восстановить 270 000 гектаров лесных угодий.

“В 2023 году мы посадили около 4 млн саженцев, планируем увеличить данный показатель еще на 5 млн в 2024 году", - сказал Муталлимов.

Для реализации подобных проектов он отметил важность инновационных методов орошения, таких как очистка сточных вод и опреснение морской воды.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan undertakes massive greening initiatives to transform its landscape
Версия на азербайджанском языке Faiq Mütəllimov: Azərbaycan yaşıllaşdırma ilə bağlı genişmiqyaslı təşəbbüslər irəli sürüb

Другие новости из категории

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
21 июня 2024 г. 12:50
Министерства призвали граждан не пренебрегать мерами безопасности при сильном ветре
Министерства призвали граждан не пренебрегать мерами безопасности при сильном ветре
21 июня 2024 г. 10:37
Гидрометслужба призвала граждан не игнорировать цветовые уведомления о погоде
Гидрометслужба призвала граждан не игнорировать "цветовые" уведомления о погоде
21 июня 2024 г. 10:09
Ученые нашли изменения в облаках, усиливающие потепление климата
Ученые нашли изменения в облаках, усиливающие потепление климата
20 июня 2024 г. 21:00
В двух районах Азербайджане объявлен красный уровень погодной опасности
В двух районах Азербайджане объявлен красный уровень погодной опасности
20 июня 2024 г. 18:29
В праздничные дни национальные парки посетили 12 348 туристов
ФотоВ праздничные дни национальные парки посетили 12 348 туристов
20 июня 2024 г. 18:19
В ряде регионов Азербайджана повысилась пожарная опасность
В ряде регионов Азербайджана повысилась пожарная опасность
20 июня 2024 г. 17:05
В Азербайджане температура воздуха в июне превышает норму
В Азербайджане температура воздуха в июне превышает норму
20 июня 2024 г. 16:33
Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода
Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода
20 июня 2024 г. 13:13
Погода на Абшероне завтра может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей
Погода на Абшероне завтра может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей
19 июня 2024 г. 19:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi