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Мухтара Бабаева наделили новыми полномочиями

Мухтара Бабаева наделили новыми полномочиями Кабинет министров внес изменения в решение от 6 мая 2009 года об утверждении устава ОАО "Озеленение и ландшафтное строительство" при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Экология
7 апреля 2022 г. 16:06
Мухтара Бабаева наделили новыми полномочиями

Кабинет министров внес изменения в решение от 6 мая 2009 года об утверждении устава ОАО "Озеленение и ландшафтное строительство" при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Отныне председателя акционерного общества будет назначать не президент, а министр (в данном случае Мухтар Бабаев).

Кроме того, коммерческая организация при создании, реорганизации или ликвидации в установленном законодательством порядке представительств и филиалов, подведомственных структур в статусе юридического лица, должна будет согласовывать это с Министерством экономики.

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